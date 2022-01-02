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Десять человек эвакуировали из жилого дома в Москве из-за похожего на гранату предмета

, 20:59 Источник: РИА "Новости"

Десять человек эвакуировали из жилого дома в Москве из-за похожего на гранату предмета
полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В воскресенье, 2 января, из дома на севере Москвы были эвакуированы десять человек из-за похожего на гранату предмета. Об этом сообщил журналистам сегодня вечером представитель экстренных служб.

Согласно последней информации осведомленного источника, в одной из квартир дома в Северо-Восточном административном округе столицы был обнаружен предмет, напоминающий на гранату. В результате инцидента из помещений были оперативно эвакуированы десять человек.

К настоящему моменту по факту случившегося начата проверка.

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