Десять человек эвакуировали из жилого дома в Москве из-за похожего на гранату предмета

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 января 2022, 20:59 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В воскресенье, 2 января, из дома на севере Москвы были эвакуированы десять человек из-за похожего на гранату предмета. Об этом сообщил журналистам сегодня вечером представитель экстренных служб.

Согласно последней информации осведомленного источника, в одной из квартир дома в Северо-Восточном административном округе столицы был обнаружен предмет, напоминающий на гранату. В результате инцидента из помещений были оперативно эвакуированы десять человек.

К настоящему моменту по факту случившегося начата проверка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости