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В Москве прокуратура приступила к проверке после взрыва гранаты в квартире на Малой Набережной 21 августа

, 20:38 Источник: РИА Новости

В Москве прокуратура приступила к проверке после взрыва гранаты в квартире на Малой Набережной 21 августа
pixabay.com

Прокуратура Москвы начала проверку по факту взрыва в одной из квартир столицы. Этой информацией поделилась пресс-служба ведомства.

Взрыв произошел сегодня, в субботу, в вечернее время в квартире жилого дома на Малой Набережной. Из-за сработавшего “технического устройства” погибли мужчина 1977 года рождения и мальчик 2007 года рождения.

При взрыве травмы получил также малолетний мальчик. Его увезли в лечебное учреждение. По словам представителя экстренных служб, в квартире произошел взрыв гранаты. Подчеркивается, что прокуратуре предстоит выяснить детали случившейся трагедии, на место прибыл и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

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