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Три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме под Самарой

, 20:26 Источник: РИА "Новости"

Три человека насмерть отравились угарным газом в частном доме под Самарой
машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Борском районе Самарской области в результате отравления угарным газом в частном жилом доме погибли три человека. Об этом сообщил в воскресенье, 2 января, представитель экстренных служб.

Уточняется, что происшествие случилось ранее сегодня в населенном пункте под названием Старая Таволжанка под Самарой.

В настоящий момент на месте работают специалисты. Точные обстоятельства и причины отравления людей угарным газом, а также личности погибших будут установлены позже членами следственно-оперативной группы.

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