В Туве более 70 воспитанников кадетского корпуса госпитализированы с пищевым отравлением

В Кызыле (Тува) 74 ребенка госпитализированы из республиканской школы-интерната с острым пищевым отравлением, сообщил сайт регионального управления МЧС.
Как написал на своей странице «Вконтакте» глава республики Владислав Ховалыг, 25 из госпитализированных требуют повышенного внимания медиков.
«Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате «Тувинский кадетский корпус». 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков»,- написал Ховалыг.
Глава республики заявил также, что начато эпидемиологическое расследование причин отравления. Ховалыг пообещал, что лица, виновные в происшедшем, понесут ответственность в соответствии с законом.
Ранее сообщалось о госпитализации с пищевым отравлением 30 воспитанников школы-интерната в Томской области.
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