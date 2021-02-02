В Томской области отравились 30 воспитанников школы-интерната
2 февраля 2021, 10:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Около 30 воспитанников школы-интерната, расположенной в Бакчарском районе Томской области, получили пищевое отравление и были госпитализированы в областной центр. Об этом сообщил глава района Сергей Ревера.
Речь идет о Крыловской вспомогательной школе с круглосуточным пребыванием детей, где обучаются 56 ребят с отклонениями в здоровье. Ревера подчеркнул, что произошло пищевое отравление воспитанников учреждения, предположительно, у них псевдотуберкулез, который переносится с грызунами.
Сначала заболели 17 детей, но к настоящему моменту число заразившихся достигло 30. Несовершеннолетние были госпитализированы в Томск в легкой и средней степени тяжести. У ребят наблюдаются нарушения пищеварения, сыпь и зуд. Устанавливаются все причины случившегося.
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