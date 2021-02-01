27 человек отравились водопроводной водой в Красноярске
1 февраля 2021, 19:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В красноярском микрорайоне Студенческий городок некачественной водой из-под крана отравились как минимум 27 человек.
По данным местных СМИ, сообщения приходили с нескольких улиц, где накануне отключали холодную воду. После восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.
Городская прокуратура начала проверку после полученной из СМИ информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе. Параллельно проверку проводит краевое Следственное управление СК России.
Ранее сообщалось, что после массового отравления детей на Кубани приостановили работу школы.
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