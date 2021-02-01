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27 человек отравились водопроводной водой в Красноярске

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

27 человек отравились водопроводной водой в Красноярске
Фото: Pixabay

В красноярском микрорайоне Студенческий городок некачественной водой из-под крана отравились как минимум 27 человек.

По данным местных СМИ, сообщения приходили с нескольких улиц, где накануне отключали холодную воду. После восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.

Городская прокуратура начала проверку после полученной из СМИ информации о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе. Параллельно проверку проводит краевое Следственное управление  СК России.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей на Кубани приостановили работу школы.

ДВа

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