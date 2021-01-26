После массового отравления детей на Кубани приостановили работу школы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 января 2021, 14:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В школе №57 станицы Троицкой Крымского района Краснодарского края на плохое самочувствие пожаловались порядка 30 учеников. По факту инцидента прокуратура инициировала проверку.



У 17 детей обнаружили признаки пищевого отравления. Глава муниципалитета Сергей Лесь в своём Instagram-аккаунте рассказал, что согласно постановлению Роспотребнадзора учреждение на время закрыли. Учебные дни перенесут на весенние каникулы.



Всего в школе обучаются более 700 человек. В воскресенье, 24 января, в школе провели масштабную дезинфекцию.