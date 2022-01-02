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Комиссия назвала завколлективом мимического ансамбля виновной в гибели артиста Большого театра

, 19:16 Источник: РИА "Новости"

Комиссия назвала завколлективом мимического ансамбля виновной в гибели артиста Большого театра
Большой театр, pixabay.com

Комиссия по расследованию обстоятельств гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, кто виновен в его гибели. Информацию предоставил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

По словам юриста, заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, которые выражались в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины.

"Она виновна в том, что он был пьян", – предоставил адвокат выводы, которые содержатся в заключении комиссии.

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