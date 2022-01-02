Комиссия назвала завколлективом мимического ансамбля виновной в гибели артиста Большого театра

Комиссия по расследованию обстоятельств гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила, кто виновен в его гибели. Информацию предоставил адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.
По словам юриста, заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова нарушила должностные инструкции, которые выражались в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины.
"Она виновна в том, что он был пьян", – предоставил адвокат выводы, которые содержатся в заключении комиссии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.