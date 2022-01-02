В результате ДТП в Башкирии погибли две женщины и ребенок

В результате столкновения двух иномарок в Башкирии днем в воскресенье, 2 января, погибли две женщины и ребенок. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники ГУ МЧС по региону.
В Госавтоинспекции уточнили, что в 16.55 на 46-м километре автодороги регионального значения "Уфа-Янаул" недалеко от Благовещенска столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в частности, девятилетний ребенок. Еще трое пострадали и были госпитализированы. Известно, что травмированных граждан пришлось деблокировать из салона.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.