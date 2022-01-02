В результате ДТП в Башкирии погибли две женщины и ребенок

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2 января 2022, 18:42 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В результате столкновения двух иномарок в Башкирии днем в воскресенье, 2 января, погибли две женщины и ребенок. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники ГУ МЧС по региону.

В Госавтоинспекции уточнили, что в 16.55 на 46-м километре автодороги регионального значения "Уфа-Янаул" недалеко от Благовещенска столкнулись Renault Logan и Mitsubishi Pajero.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в частности, девятилетний ребенок. Еще трое пострадали и были госпитализированы. Известно, что травмированных граждан пришлось деблокировать из салона.

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