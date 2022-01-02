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Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 22

, 15:25 Источник: ТАСС

Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью увеличилось до 22
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в Скопинском районе Рязанской области увеличилось до 22, сообщили в прокуратуре региона.

Согласно последней информации, двенадцать пострадавших граждан, в частности, двое детей, были доставлены в больницу, а десять – отправлены домой. В прокуратуре уточнили, что три человека находятся в реанимации.

Ведомство контролирует расследование уголовного дела, которое было заведено по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

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