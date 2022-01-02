Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской области

Утром 2 января на трассе М6 в Рязанской области произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом. Пятеро погибли, травмы получили 21 человек, трое из них находятся в реанимации.
Авария произошла на 277 километре автодороги «Каспий» недалеко от села Вослебово Скопинского района Рязанской области. Автобус Neoplan двигался из Москвы в сторону Астрахани. Как сообщил телеграм-канал Baza, предварительной причиной аварии стала ошибка водителя. Автобус повело на скользкой дороге, и он на полной скорости въехал в опору железнодорожного моста. По мнению источника РИА Новости, водитель мог уснуть за рулем.
По данным пресс-службы УМВД по Рязанской области, в аварии погибли пять человек. Среди них — водитель. Ему было 47 лет.
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