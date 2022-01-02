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Массовая драка между мигрантами произошла на юго-востоке Москвы

, 14:19 Источник: "Интерфакс"

Массовая драка между мигрантами произошла на юго-востоке Москвы
Нож, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В новогоднюю ночь в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы произошел массовый конфликт между мигрантами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В ночное время 1 января между тремя гражданами Узбекистана и десятью выходцами Киргизии произошла драка, в результате которой были тяжело ранены ножом трое мужчин», - рассказал источник агентства.

Ранения получили двое граждан Узбекистана и один — Киргизии. По словам источника, 9 участников конфликта задержаны — все они из Киргизии. Им выписаны административные протоколы о нарушении режима пребывания в Российской Федерации. Наказание по этой статье предусматривает штрафы и выдворение за пределы России.

Ранее сообщалось о массовой драке мигрантов в центре Москвы.  

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