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49 человек были доставлены в полицию после массовой драки в центре Москвы

, 17:04

49 человек были доставлены в полицию после массовой драки в центре Москвы
Фото: cоцсети

Массовая драка прямо в центре столицы. Несколько человек устроили побоище на улице Бауманской. Им по словам очевидцев удалось скрыться еще до приезда полиции.

А прибывшие на место сотрудники уже задерживали всех, кто имел отношение к произошедшему или просто казался подозрительным. В итоге в отделение были доставлены полсотни мужчин, среди задержанных много граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним череда массовых драк среди мигрантов прокатилась по окраинам Москвы. Ответом на них стали жесткие рейды силовиков. По их итогам завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тыс. запретили въезд. А мэр Собянин пообещал, что «так будет и впредь» и призвал «в гостях вести себя подобающим образом». 

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