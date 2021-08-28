49 человек были доставлены в полицию после массовой драки в центре Москвы
28 августа 2021, 17:04
Массовая драка прямо в центре столицы. Несколько человек устроили побоище на улице Бауманской. Им по словам очевидцев удалось скрыться еще до приезда полиции.
А прибывшие на место сотрудники уже задерживали всех, кто имел отношение к произошедшему или просто казался подозрительным. В итоге в отделение были доставлены полсотни мужчин, среди задержанных много граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Напомним череда массовых драк среди мигрантов прокатилась по окраинам Москвы. Ответом на них стали жесткие рейды силовиков. По их итогам завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тыс. запретили въезд. А мэр Собянин пообещал, что «так будет и впредь» и призвал «в гостях вести себя подобающим образом».
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