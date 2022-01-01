В Москве грабитель взорвал банкомат под бой курантов

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1 января 2022, 17:20 Источник: Telegram

Банкомат, Zamir Usmanov/globallook.com

В гипермаркете «Лента» в поселке Московский в новогоднюю ночь неизвестный взорвал банкомат, сообщает российский телеграм-канал о происшествиях «112».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в синем строительном костюме. Грабитель все подгадал так, чтобы взрыв пришелся на первые секунды наступления Нового года - он прозвучал под бой курантов. На подготовку, как пишет канал, у мужчины ушло всего 11 минут.

После взрыва грабитель забрал имеющиеся в банкомате деньги — как предполагается, там было несколько сот тысяч рублей. Сейчас его ищут правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники через банкомат «Экспобанка» внесли на свои счета обработанные сувенирные купюры на сумму 12 млн рублей, а затем обналичили их.

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