В Москве грабитель взорвал банкомат под бой курантов

В гипермаркете «Лента» в поселке Московский в новогоднюю ночь неизвестный взорвал банкомат, сообщает российский телеграм-канал о происшествиях «112».
Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину в синем строительном костюме. Грабитель все подгадал так, чтобы взрыв пришелся на первые секунды наступления Нового года - он прозвучал под бой курантов. На подготовку, как пишет канал, у мужчины ушло всего 11 минут.
После взрыва грабитель забрал имеющиеся в банкомате деньги — как предполагается, там было несколько сот тысяч рублей. Сейчас его ищут правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Москве мошенники через банкомат «Экспобанка» внесли на свои счета обработанные сувенирные купюры на сумму 12 млн рублей, а затем обналичили их.
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