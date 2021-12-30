Неизвестный открыл огонь в Гамбурге

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30 декабря 2021, 17:32 Источник: ТАСС

Гамбург, pixabay.com

В четверг, 30 декабря, в южной части Гамбурга была открыта стрельба. Согласно последней информации сотрудников местных правоохранительных органов, нападавшего в настоящий момент разыскивают.

Установлено, что данное происшествие случилось в районе Харбург. Злоумышленнику удалось скрыться с места атаки.

В результате стрельбы пострадали двое мужчин. Данных о госпитализированных гражданах в СМИ пока не поступало. Подчеркивается, что для поисков стрелявшего были задействованы около двадцати патрульных машин. Дополнительной информации о случившемся нет.

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