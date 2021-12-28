В Ставрополье пьяный анестезиолог устроил в больнице стрельбу из карабина

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28 декабря 2021, 15:33 Источник: ТАСС

"Скорая помощь", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Анестезиолог больницы города Светлограда в Ставропольском крае явился на работу с охотничьим ружьем и устроил стрельбу в одном из кабинетов. Как сообщили в следственном комитете, мужчина хотел таким образом разобраться с женой, которая работает в этой же клинике медсестрой.

Как сообщил Telegram-канал Baza, у врача с собой был охотничий карабин «Сайга». С ним он явился в кабинет, где работает его жена. Позже губернатор края Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram, что медик с оружием заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.

«Правоохранительные органы среагировали очень быстро. Опасного гражданина задержали. Пострадавших при этом нет. Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен»,- сообщил Владимиров.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»)»,- сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в Москве в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе Москвы была объявлена эвакуация после того, как очевидцы рассказали о звуках выстрелов.

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