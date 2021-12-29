Дело челябинского замминистра Ивана Белавкина передали в суд

Чиновнику определят наказание за получение взятки.
По сообщению прокуратуры Челябинской области, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замминистра строительства и инфраструктуры утверждено. Теперь дело за Центральным районным судом, именно там будет проходить процесс и назначено наказание Ивану Белавкину.
Правоохранители выяснили, что чиновник получил от бизнесмена более миллиона рублей, а взамен поспособствовал решению вопроса о предоставлении бюджетной субсидии, часть которой была использована на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.
Имущество Белавкина во время расследования было арестовано, общая сумма составила больше 14 миллионов. Оказалось, что за время своей работы на государственном посту чиновник покупал земли и недвижимость, которые оформлял на близких родственников.
Приговора бывший чиновник будет дожидаться в СИЗО.
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