Дело челябинского замминистра Ивана Белавкина передали в суд

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29 декабря 2021, 14:49 Анна Семенова

Белавкин пытался выйти из СИЗО под домашний арест, но суд отказал. Фото: из архива сайта "Челябинск Сегодня"

Чиновнику определят наказание за получение взятки.

По сообщению прокуратуры Челябинской области, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замминистра строительства и инфраструктуры утверждено. Теперь дело за Центральным районным судом, именно там будет проходить процесс и назначено наказание Ивану Белавкину.

Правоохранители выяснили, что чиновник получил от бизнесмена более миллиона рублей, а взамен поспособствовал решению вопроса о предоставлении бюджетной субсидии, часть которой была использована на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Имущество Белавкина во время расследования было арестовано, общая сумма составила больше 14 миллионов. Оказалось, что за время своей работы на государственном посту чиновник покупал земли и недвижимость, которые оформлял на близких родственников.

Приговора бывший чиновник будет дожидаться в СИЗО.

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