Замминистра строительства Челябинской области Белавкин покупал земли родным

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24 декабря 2021, 10:25 Анна Семенова

Дальнейшую судьбу Белавкина решит суд. Фото: официальный сайт Минстроя Челябинской области

Замминистра строительства Челябинской области Белавкин покупал недвижимость родным.

Как сообщили в следственном комитете, расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина, который обвиняется в получении взятки, закончено. Оно длилось с лета.

Следствие считает, что в период с 2020 по начало 2021 года Белавкин получил более миллиона рублей от представителя некой коммерческой организации взамен на свое покровительство.

Также выяснилось, что обвиняемый приобрел несколько объектов недвижимости и земельных участков на более чем 8,3 миллиона рублей. Все они оформлены на близких родственников. А вот средства, на которые Белавкину удалось сделать столь выгодные покупки, никак не отражены в его ежегодных справках о доходах.

Сейчас дело направлено в суд, где будет принято решение о наказании.

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