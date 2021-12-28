Спасатели нашли совершивший аварийную посадку в Удмуртии вертолет

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28 декабря 2021, 08:35 Источник: ТАСС

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Спасатели обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2 на территории Удмуртии. Соответствующую информацию в ночь на вторник, 28 декабря, предоставили журналистам сотрудники пресс-службы МЧС России.

После обнаружения места аварийной посадки пилот и пассажир вертолета были оперативно переданы врачам скорой помощи. Известно, что работы по деблокированию людей осуществляли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Позже поступила информация о том, что пилот воздушного судна скончался из-за полученных в ходе аварии травм.

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