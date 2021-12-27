В Удмуртии спасатели продолжают поиски вeртолёта, совершившего жесткую посадку

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27 декабря 2021, 21:20

фото с сайта СКР

В Удмуртии спасатели продолжают поиски вeртолёта Ми-2, совершившего в понедельник жесткую посадку. О продолжении поисков упавшего вертолета, на борту которого находились два человека, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Пилот и пассажир вертолета Ми-2 в результате аварии пострадали. Они выходили на связь.

Премьер-министр республики Ярослав Семенов сообщил, что в районе места происшествия развернут штаб поиска и пункт управления. К поисковым работам привлечено 107 человек и 36 единиц техники, 7 снегоходов. В аварийно-спасательных работах участвует наземная группировка МЧС России на технике повышенной проходимости. С воздуха вертолет ищут МИ-8 с парашютно-десантной группой Росавиации и беспилотные авиационные системы МЧС.

В операции также участвуют подразделения поисково-спасательной службы Удмуртии, ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органы местного самоуправления, добровольцы.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства инцидента. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, совершал облет нефтепровода. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации,- сообщает "Интерфакс".

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