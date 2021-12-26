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На складе в подмосковном Подольске произошел пожар

, 13:41

На складе в подмосковном Подольске произошел пожар
Фото с места происшествия, МЧС РФ

В воскресенье, 26 декабря, на складе в Московской области произошёл пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале МЧС РФ.

«Локализован пожар на складе в Московской области, городском округе Подольск, деревне Большое Толбино, улица Промышленная, 4. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит складское помещение на площади 1500 квадратных метров»,- пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что угроза распространения огня снята.

В ликвидации пожара принимали участие около 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали пенсионерку, устроившую из-за ссоры пожар. В результате происшествия погибли два человека.

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