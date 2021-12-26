На трассе Уфа – Оренбург произошло смертельное ДТП с участием 22 автомобилей

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26 декабря 2021, 12:55 Источник: РБК

фото: сайт МВД РФ

В воскресенье, 26 декабря, на 49-м километре трассы Р-240 Уфа – Оренбург в Кармаскалинском районе Башкирии произошло ДТП с участием 22 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В ведомстве пояснили, что вблизи Александовки столкнулись 22 автомобиля, среди них четыре грузовика. В результате аварии погиб один человек, пять человек пострадали.

В ГИБДД уточнили, что движение в направлении Уфы на данном участке закрыто, организован объезд через встречную полосу.

На месте работают сотрудники ДПС и МЧС. Также туда направляется прокурор района Айдар Исламов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о дорожной деятельности со стороны ГИБДД, дорожных служб и балансодержателя участка федеральной трассы.

Ранее сообщалось, что 25 декабря около 20 автомобилей столкнулись во Владимирской области.

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