ДТП с участием 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области

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25 декабря 2021, 16:33

Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

В субботу, 25 декабря, утром около 20 автомобилей столкнулись во Владимирской области. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека.

В региональном УМВД уточнили, что авария произошла около 11.00 на 240 км автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе из-за неблагоприятных погодных условий.

По состоянию на 13.30 установлено, что в результате ДТП пострадали два человека. Медики оказали им помощь на месте аварии.

На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ковровский». Оказалось затруднено движение в сторону города Нижний Новгород. Марки автомобилей, личности водителей и пассажиров устанавливаются.

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