ДТП с участием 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области
25 декабря 2021, 16:33
В субботу, 25 декабря, утром около 20 автомобилей столкнулись во Владимирской области. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека.
В региональном УМВД уточнили, что авария произошла около 11.00 на 240 км автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе из-за неблагоприятных погодных условий.
По состоянию на 13.30 установлено, что в результате ДТП пострадали два человека. Медики оказали им помощь на месте аварии.
На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ковровский». Оказалось затруднено движение в сторону города Нижний Новгород. Марки автомобилей, личности водителей и пассажиров устанавливаются.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.