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В Москве бывший инспектор пожарной службы скончалась от ожогов, после того как закурила во время кислородотерапии

, 15:41 Источник: "KP.RU"

В Москве бывший инспектор пожарной службы скончалась от ожогов, после того как закурила во время кислородотерапии
Скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

72-летняя жительница москвичка скончалась от ожогов, после того как во время кислородотерапии решила закурить. Полжизни женщина проработала старшим инспектором управления государственной противопожарной службы по Юго-восточному административному округу столицы.

Кислородотерапия была назначена пенсионерке после перенесенного ею ковида. Женщина выполняла процедуру самостоятельно: дома у нее был кислородный баллон. Во время одного из сеансов, не закрыв аппарат, она решила закурить. Кислород моментально воспламенился, женщина получила тяжелые ожоги. В критическом состоянии пенсионерку доставили в реанимационное отделение больницы, однако спасти ее не удалось: через неделю она скончалась.

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