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В Следственном комитете не нашли доказательств соучастия бывших сотрудников истринского изолятора в побеге

, 09:53 Источник: Россия 24

В Следственном комитете не нашли доказательств соучастия бывших сотрудников истринского изолятора в побеге
машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в субботу, 25 декабря, стало известно, что Следственный комитет не получил доказательств умышленного соучастия экс-сотрудников изолятора временного содержания в Истре в побеге пяти человек.

Руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков подчеркнул, что расследование фактически в отношении сотрудников ИВС к настоящему моменту завершено. В ведомстве пришли к выводу, что умышленного соучастия с их стороны не было.

Следователи, однако, получили доказательства халатного отношения сотрудников изолятора к своим обязанностям.

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