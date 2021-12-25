В Следственном комитете не нашли доказательств соучастия бывших сотрудников истринского изолятора в побеге

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25 декабря 2021, 09:53 Источник: Россия 24

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в субботу, 25 декабря, стало известно, что Следственный комитет не получил доказательств умышленного соучастия экс-сотрудников изолятора временного содержания в Истре в побеге пяти человек.

Руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков подчеркнул, что расследование фактически в отношении сотрудников ИВС к настоящему моменту завершено. В ведомстве пришли к выводу, что умышленного соучастия с их стороны не было.

Следователи, однако, получили доказательства халатного отношения сотрудников изолятора к своим обязанностям.

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