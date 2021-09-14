Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди дал признательные показания

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14 сентября 2021, 09:57

фото: сайт Следком РФ

Сбежавший из подмосковного ИВС Александр Мавриди дал признательные показания. Соответствующее видео опубликовано во вторник, 14 сентября, на сайте Следственного комитета России.

Мавриди предъявлено обвинение в побеге из-под стражи. Задержанный рассказал, обо всех обстоятельствах подготовки к совершению побега, а также о том, что скрывался в заброшенных строениях на территории Москвы и Московской области. Из его рюкзака изъяли 3 тысячи долларов, 1 350 евро и 70 тысяч рублей.

«С участием обвиняемого следователем проведён комплекс неотложных следственных действий, после чего Мавриди направлен в изолятор временного содержания»,- пояснили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что пятеро человек, в том числе Мавриди, сбежали из ИВС в Истре 6 августа. Все были задержаны.

Мавриди обвиняется в убийстве бизнесмена-«мясного короля» Владимира Маругова. Его обнаружили 13 сентября в районе Митино на улице Дубравной.

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