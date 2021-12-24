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Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Комкова приговорена к восемнадцати годам колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»

, 11:32 Источник: ТАСС

Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Комкова приговорена к восемнадцати годам колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»
пожар в ТЦ "Зимняя вишня", vk.com/ typical_kmr

Бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова приговорена к восемнадцати годам колонии за взятку и отмывание денег при строительстве торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня".

20 декабря суд в Кемерове признал Комкову виновной в получении взятки при строительстве ТЦ, где 25 марта 2018 года произошел пожар.

Напомним, ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о возгорании в "Зимней вишне", в результате которого погибли шестьдесят человек. В частности, к четырнадцати годам колонии приговорили главу компании-собственника ТЦ Юлию Богданову.

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