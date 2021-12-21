К трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» привела взятка инспекторов Госстройнадзора

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21 декабря 2021, 11:03

Кемеровский суд завершил рассмотрение очередного уголовного дела в отношении региональных чиновников, причастных к гибели 60 человек во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».



Следователи установили, что бывший руководитель региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова и ряд других инспекторов получили взятку от застройщика. В итоге объект был введён в эксплуатацию незаконно. Примерная сумма «за одобрение нужных документов» составила семь миллионов рублей.



Инспекторы не стали контролировать ход реконструкции здания. Они знали о нарушениях, но закрыли на это глаза. Государственный обвинитель запросил для Комковой 21 год колонии, остальным участникам преступления - по 18 лет.



Реконструкция здания комбината, который впоследствии стал ТЦ, проводилась с 2013 года. Руководитель надзорного ведомства составила акт приёма объекта, который имел множественные нарушения. Здание начали эксплуатировать без системы пожаротушения и без достаточного количества эвакуационных выходов. В итоге это привело к большой трагедии. Впоследствии инспекция Госстройнадзора проводила плановые проверки торгового центра, которые также не привели к обнаружению массовых нарушений в работе объекта.

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