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Пожар вспыхнул на складе около Парка Горького в Москве

, 20:44 Источник: ТАСС

Пожар вспыхнул на складе около Парка Горького в Москве
пожарные, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Около Парка Горького в Москве вечером в понедельник, 13 декабря, загорелся ангар. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня сотрудники пресс-службы городского главка МЧС РФ.

Информация о возгорании в доме номер 9 на Крымском Валу поступила в 18:55. К 19:43 пожар удалось локализовать. Данных о пострадавших не поступало. Уточняется, что горящий двухъярусный ангар находится на прилегающей к Парку Горького территории.

Пламя охватило площадь 100 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб также заявили о сильном задымлении в районе ангара.

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