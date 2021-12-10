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В здании больницы на северо-западе Москвы произошел пожар

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

В здании больницы на северо-западе Москвы произошел пожар
пожарные, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В здании больницы на северо-западе Москвы вечером в пятницу, 10 декабря, произошел пожар. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС.

Уточняется, что пожар вспыхнул в девятиэтажном здании больницы. Очаг возгорания располагался в кабинете на восьмом этаже. К настоящему моменту установлено, что пламя распространилось на площади пять квадратных метров.

К 20.20 пожар ликвидировали. Информации о том, что стало причиной возгорания пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

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