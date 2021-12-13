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Губернатор Кентукки Бешир заявил, что из-за торнадо погибли 64 жителя штата

, 19:19 Источник: РИА "Новости"

Губернатор Кентукки Бешир заявил, что из-за торнадо погибли 64 жителя штата
последствия торнадо в Кентукки, Jeremy Hogan/Keystone Press Agency

Губернатор пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что, согласно уточненным данным, в результате разгула стихии погибли 64 человека, а пропавшими без вести числятся 105.

Энди Бешир подчеркнул, что тысячи зданий в Кентукки были полностью или частично разрушены. Губернатор штата отметил, что до обнародования точного числа погибших и пострадавших, а также определения объема нанесенного ущерба, могут пройти несколько недель.

Бешир также не исключил, что количество жертв торнадо может достигнуть примерно восьмидесяти.

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