Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом на территории монастыря в Серпухове

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13 декабря 2021, 18:39 Источник: РПЦ

патриарх Кирилл, Kremlin Pool/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что власти, учебные заведения и сотрудники правоохранительных органов не допустят повторения случаев, подобных взрыву на территории монастыря в Серпухове.

В обращении к архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию (Лобову) и настоятельнице монастыря игумении Алексии (Петровой) патриарх Кирилл отметил, что в настоящий момент особенно важно проявить сочувствие и оказать поддержку всем, кого коснулась беда, а также помочь людям пережить последствия случившегося. Священнослужитель выразил соболезнования в связи с взрывом.

"Молюсь многомилостивому Богу о выздоровлении пострадавших", – заявил патриарх Московский и всея Руси.

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