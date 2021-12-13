Монастырь в Серпухове временно будет закрыт для посещений

Введенский Владычный женский монастырь в Серпухове до конца дня и, вероятнее всего, во вторник будет закрыт для посещения. Об этом сообщили журналистам правоохранители, стоящие в оцеплении.
Источник сообщил, что монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, на их территории в настоящий момент работают сотрудники ФСБ. "Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", – уточнили правоохранители. Известно, однако, что насельницы и духовенство Введенского владычного женского монастыря могут попасть в обитель.
Ранее сегодня на территории монастыря в центре Серпухова прогремел взрыв, который осуществил 18-летний бывший ученик православной гимназии.
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