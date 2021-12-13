Монастырь в Серпухове временно будет закрыт для посещений

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 декабря 2021, 17:59 Источник: РИА "Новости"

место взрыва в Серпухове, Serpukhov Administration/via Globallookpress.com

Введенский Владычный женский монастырь в Серпухове до конца дня и, вероятнее всего, во вторник будет закрыт для посещения. Об этом сообщили журналистам правоохранители, стоящие в оцеплении.

Источник сообщил, что монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, на их территории в настоящий момент работают сотрудники ФСБ. "Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", – уточнили правоохранители. Известно, однако, что насельницы и духовенство Введенского владычного женского монастыря могут попасть в обитель.

Ранее сегодня на территории монастыря в центре Серпухова прогремел взрыв, который осуществил 18-летний бывший ученик православной гимназии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости