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Монастырь в Серпухове временно будет закрыт для посещений

, 17:59 Источник: РИА "Новости"

Монастырь в Серпухове временно будет закрыт для посещений
место взрыва в Серпухове, Serpukhov Administration/via Globallookpress.com

Введенский Владычный женский монастырь в Серпухове до конца дня и, вероятнее всего, во вторник будет закрыт для посещения. Об этом сообщили журналистам правоохранители, стоящие в оцеплении.

Источник сообщил, что монастырь и гимназия сегодня закрыты на вход, на их территории в настоящий момент работают сотрудники ФСБ. "Завтра, скорее всего, тоже будет закрыто", – уточнили правоохранители. Известно, однако, что насельницы и духовенство Введенского владычного женского монастыря могут попасть в обитель.

Ранее сегодня на территории монастыря в центре Серпухова прогремел взрыв, который осуществил 18-летний бывший ученик православной гимназии.

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