Количество пострадавших в результате взрыва на территории монастыря в Серпухове увеличилось до двенадцати

Количество пострадавших в результате взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове увеличилось до двенадцати человек. Данную информацию предоставил в понедельник источник в экстренных службах.
Уточняется, что все пострадавшие в ходе взрыва являются подростками. Один из воспитанников гимназии – 15-летний юноша – был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В настоящий момент территория монастыря оцеплена, однако на его территорию стали пускать родителей, чтобы они могли забрать своих детей. Совершивший атаку выпускник учебного заведения сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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