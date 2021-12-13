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Количество пострадавших в результате взрыва на территории монастыря в Серпухове увеличилось до двенадцати

, 15:38 Источник: ТАСС

Количество пострадавших в результате взрыва на территории монастыря в Серпухове увеличилось до двенадцати
скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Количество пострадавших в результате взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове увеличилось до двенадцати человек. Данную информацию предоставил в понедельник источник в экстренных службах.

Уточняется, что все пострадавшие в ходе взрыва являются подростками. Один из воспитанников гимназии – 15-летний юноша – был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент территория монастыря оцеплена, однако на его территорию стали пускать родителей, чтобы они могли забрать своих детей. Совершивший атаку выпускник учебного заведения сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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