Ученица гимназии в Серпухове заявила, что причиной нападения могли стать непростые отношения выпускника с педагогами

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13 декабря 2021, 15:21 Источник: Звезда

место взрыва в Серпухове, Serpukhov Administration/via Globallookpress.com

Ученица православной гимназии в подмосковном городе Серпухов рассказала в рамках беседы с журналистами днем в понедельник, 13 декабря, по какой причине выпускник мог напасть на заведение.

Девочка отметила, что выпускник являлся добрым и позитивным человеком, часто улыбался. По словам ученицы, никто не мог ожидать от него такого поступка. Она, однако, предположила, что юноша решил устроить взрыв из-за непростых отношений с преподавателями.

Напомним, ранее бывший воспитанник православной приходской гимназии взорвал самодельное устройство на входе в учебное заведение на территории Серпуховского монастыря. В результате случившегося пострадали минимум десять человек. Нападавший выжил, его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. По факту данного происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

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