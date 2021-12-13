В Саратове один человек пострадал при частичном обрушении расселенного дома

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 декабря 2021, 17:10 Источник: РИА "Новости"

снос дома, pixabay.com

В центре Саратова в понедельник, 13 декабря, во время демонтажа обрушилась стена расселенного дома. Под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них был доставлен в больницу.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин подчеркнул, что происшествие случилось в 15.24 по местному времени (14.24 по Москве). Частичное обрушение расселенного дома произошло на углу улиц Рахова и Большая Казачья.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели областной и городской служб спасения, кинологи со служебными собаками, сотрудники мэрии и областного правительства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости