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В Саратове один человек пострадал при частичном обрушении расселенного дома

, 17:10 Источник: РИА "Новости"

В Саратове один человек пострадал при частичном обрушении расселенного дома
снос дома, pixabay.com

В центре Саратова в понедельник, 13 декабря, во время демонтажа обрушилась стена расселенного дома. Под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них был доставлен в больницу.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин подчеркнул, что происшествие случилось в 15.24 по местному времени (14.24 по Москве). Частичное обрушение расселенного дома произошло на углу улиц Рахова и Большая Казачья.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели областной и городской служб спасения, кинологи со служебными собаками, сотрудники мэрии и областного правительства.

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