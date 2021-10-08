Глава МВД Грузии заявил, что в Батуми, предположительно, обнаружили тело погибшего в результате обрушения части дома

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8 октября 2021, 23:12 Источник: РИА "Новости"

разрушенный дом, pixabay.com

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури вечером в пятницу, 8 октября, заявил, что спасатели обнаружили под завалами, предположительно, тело одного погибшего в результате обрушения части дома в Батуми.

Ранее сообщалось, что в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Отмечалось, что спасены были двое детей, мужчина и женщина.

Вахтанг Гомелаури заявил, что ему предоставили информацию о том, что возможно, под обломками было найдено тело погибшего. Министр, однако, заметил, что не может на 100 процентов подтвердить эту информацию, как и не может уточнить число людей, находящихся под завалами.

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