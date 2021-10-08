Глава МВД Грузии заявил, что в Батуми, предположительно, обнаружили тело погибшего в результате обрушения части дома

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури вечером в пятницу, 8 октября, заявил, что спасатели обнаружили под завалами, предположительно, тело одного погибшего в результате обрушения части дома в Батуми.
Ранее сообщалось, что в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Отмечалось, что спасены были двое детей, мужчина и женщина.
Вахтанг Гомелаури заявил, что ему предоставили информацию о том, что возможно, под обломками было найдено тело погибшего. Министр, однако, заметил, что не может на 100 процентов подтвердить эту информацию, как и не может уточнить число людей, находящихся под завалами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.