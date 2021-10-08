В Батуми спасатели вывели из-под завалов разрушенного дома женщину

В грузинском Батуми спасатели вывели из-под завалов обрушившегося подъезда дома женщину. Ранее в пятницу в СМИ поступила информация о том, что в центре города обрушилась часть пятиэтажки.
Согласно данным, поступившим ранее, из-под завалов были спасены двое детей и мужчина, впоследствии они были доставлены в больницу. Предполагается, что под обломками все еще могут находиться 10-15 человек. Информации о погибших не поступало.
Отмечается, что пострадавшую женщину госпитализировали. Ее супруг заявил, что под завалами находятся их дети.
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