В Батуми спасатели вывели из-под завалов разрушенного дома женщину

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8 октября 2021, 21:28 Источник: Батумелеби

завалы, pixabay.com

В грузинском Батуми спасатели вывели из-под завалов обрушившегося подъезда дома женщину. Ранее в пятницу в СМИ поступила информация о том, что в центре города обрушилась часть пятиэтажки.

Согласно данным, поступившим ранее, из-под завалов были спасены двое детей и мужчина, впоследствии они были доставлены в больницу. Предполагается, что под обломками все еще могут находиться 10-15 человек. Информации о погибших не поступало.

Отмечается, что пострадавшую женщину госпитализировали. Ее супруг заявил, что под завалами находятся их дети.

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