В Татарстане девять человек отравились парами хлора в бассейне

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13 декабря 2021, 15:12 Источник: СУСК РФ по Республике Татарстан

бассейн, pixabay.com

Девять человек отравились парами хлора в одном из частных бассейнов в казанском поселке. В следственном управлении СК РФ по Татарстану сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Установлено, что утром в понедельник, 13 декабря, в частном бассейне, который находится поселке Кульсеитово, девять человек, в частности, трое детей, получили отравление, предположительно, парами хлора. Шестеро из них в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Дело было заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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