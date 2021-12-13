В Татарстане девять человек отравились парами хлора в бассейне

Девять человек отравились парами хлора в одном из частных бассейнов в казанском поселке. В следственном управлении СК РФ по Татарстану сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Установлено, что утром в понедельник, 13 декабря, в частном бассейне, который находится поселке Кульсеитово, девять человек, в частности, трое детей, получили отравление, предположительно, парами хлора. Шестеро из них в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
Дело было заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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