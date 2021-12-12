В Хабаровском крае школьницы ограбили пенсионера и избили его до смерти

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 декабря 2021, 13:59 Источник: РЕН ТВ

наручники, фото: Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что в поселке Сортировка Хабаровского края две школьницы до смерти избили пожилого мужчину, отобрали у него все деньги и разгромили квартиру. Кроме того, девушки угрожали убить полицейских и соседей.

По данным телеканала РЕН ТВ, подростки 14 и 13 лет около 12 часов ночи выбили дверь в квартиру и вломились к 60-летнему пенсионеру. Девочки отняли у мужчины все деньги - около 10 тысяч рублей, а затем напали на него. Школьницы положили дверь на пожилого человека и начали прыгать на ней. Нарушительницы избивали потерпевшего около трех часов.

На шум пришла соседка, но ей не удалось остановить хулиганок, потому что они пытались напасть и на нее. Однако женщина смогла убежать и вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще живого мужчину, позднее он скончался в больнице.

Несовершеннолетние задержаны. Отмечается, что они угрожали пустить газ в квартире и всех убить.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 ноября в подмосковном мкр Кучино несколько человек напали у подъезда на мужчину после замечания.

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