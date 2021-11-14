В подмосковном мкр Кучино несколько человек напали у подъезда на мужчину после замечания

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14 ноября 2021, 18:53 Источник: РИА Новости

полиция, фото:Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Балашихе около подъезда многоквартирного дома произошёл конфликт между местными жителями из-за замечания. Об этом сообщили в воскресенье, 14 ноября, в прокуратуре Московской области.

«По данным следствия, в ночь на 13 ноября около подъезда многоквартирного дома на улице Проспект Жуковского, д. 13, микрорайона Кучино города Балашиха мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены личности участников инцидента»,- пояснили в ведомстве.

В МВД уточнили, что пострадал мужчина 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Предположительно, все участники конфликта являются гражданами России.

В посте, опубликованном на страничке города Железнодорожный в Instagram, говорится, что пострадавший в ночь на 13 ноября возвращался с женой и ребенком домой. Он увидел, что неизвестный «справляет нужду на дверь подъезда» и сделал ему замечание. На что получил «нецензурное послание», завязался конфликт. Кроме того, на помощь нарушителю прибыли товарищи. В результате потасовки у защищавшего свою семью мужчины пробита голова.

Также в сообщении говорится, что участковый отказался брать показания у жены потерпевшего. После того, как все участники конфликта вернулись из отделения полиции, у подъезда пострадавшего ожидали несколько человек с «ножами» и «бутылками».

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что у одного из нападавших был нож.

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