В тверской квартире нашли тела мужчины и женщины

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12 декабря 2021, 10:54

фото: СК РФ

Следственный комитет России сообщил, что тела двух человек обнаружили в квартире по улице Новочеркасской в Твери. Об этом стало известно в воскресенье, 12 декабря.

В ведомстве уточнили, что в квартире найдены мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения. Следователи и криминалисты не зафиксировали видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что 5 декабря нашли тела двух россиянок, пропавших на Кипре 17 ноября. 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прилетели на остров в качестве туристок.

Находящийся под стражей главный подозреваемый по этому делу 32-летний гражданин Сирии признался, что после убийства закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами.

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