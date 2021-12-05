Пропавших в ноябре на Кипре россиянок обнаружили мертвыми

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5 декабря 2021, 13:55 Источник: Cyprus Mail

полиция, фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

СМИ сообщили, что тела двух россиянок, пропавших на Кипре 17 ноября, были обнаружены в воскресенье. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.

Находящийся под стражей главный подозреваемый по этому делу 32-летний гражданин Сирии признался, что после убийства закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами. При осмотре помещения и использовавшегося им экскаватора полицейские обнаружили следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух умерших.

Также в субботу сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, второго подозреваемого по делу об убистве, а также 45-летнего водителя автомобиля, в котором он ехал.

Кипрские власти пока не извещали российскую сторону о том, что тела россиянок были найдены.

Отмечается, что 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прилетели на остров в качестве туристок. Одна - полтора месяца назад, а другая - еще в начале лета. Женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа «Маккензи», где они останавливались.

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