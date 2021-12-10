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МВД: предварительное расследование дела о ДТП с участием Ксении Собчак завершено

, 21:37 Источник: ТАСС

МВД: предварительное расследование дела о ДТП с участием Ксении Собчак завершено
Ксения Собчак, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В пятницу, 10 декабря, в МВД сообщили, что предварительное расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак завершено и передано в прокуратуру.

Согласно последней информации, потерпевшими в аварии признаны пять человек. В рамках предварительного расследования были опрошены тринадцать свидетелей.

В МВД отметили, что действия водителя автомобиля марки Mercedes, в салоне которого 9 октября текущего года находилась Ксения Собчак, не соответствовали правилам дорожного движения, что стало причиной ДТП. Мужчине, который сейчас находится под домашним арестом, предъявлено обвинение в нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

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