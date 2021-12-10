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На западе Кабула взорвалась машина

, 15:28 Источник: Aamaj News

На западе Кабула взорвалась машина
полиция Кабула, Aria/XinHua

Днем в пятницу, 10 декабря, стало известно, что в одном из районов, расположенных в западной части столицы Афганистана Кабула, взорвался автомобиль. Об этом сообщили сегодня очевидцы происшествия.

Представители средств массовой информации, которые ссылаются на осведомленные источники, сообщили, что автомобиль наехал на мину в Кабуле, вследствие чего произошел взрыв. Данных о том, где именно случилось данное происшествие, не поступало.

Информации о том, есть ли в результате взрыва пострадавшие или погибшие, пока нет.

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