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Один человек погиб при падении вертолета Robinson R66 на Алтае

, 11:30 Источник: РИА Новости

Один человек погиб при падении вертолета Robinson R66 на Алтае
вертолет, фото: pixels.com

Спасатели обнаружили место падения вертолета Robinson R66 в Горном Алтае. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил представитель экстренных служб.

Собеседник отметил, что поисковая группа уже высадилась с вертолета Ми-8 на место катастрофы. По его словам, на борту находился один человек, он погиб. 

В свою очередь, представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Росавиации рассказал, что вертолет летел по маршруту Новокузнецк - Каракольские озера, в один момент связь с воздушным судном прервалась. 

Отмечается, что аварийный маяк вертолета Robinson R66 сработал возле населенного пункта Верхний Алзак.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит ООО «Кустард». 

Ранее сообщалось, что в Псковской области во время военно-тренировочных полетов у одного из самолетов отказал двигатель. 

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