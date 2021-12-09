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В Псковской области самолет Минобороны совершил экстренную посадку после отказа двигателя

, 18:23 Источник: РИА Новости

В Псковской области самолет Минобороны совершил экстренную посадку после отказа двигателя
Самолет Миноборны РФ, MOD Russia/globallook.com

В Псковской области в четверг во время военно-тренировочных полетов у одного из самолетов отказал двигатель. Летчик совершил экстренную посадку за пределами аэродрома. На борту было десять десантников и три члена экипажа. Никто не пострадал, сообщает Министерство обороны.

Инцидент произошел в ходе плановых военно-тренировочных полетов на аэродроме Кресты в Псковской области. После взлета у одного из легких самолетов пропала тяга двигателя, он перестал набирать высоту и начал терять скорость.

«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — сообщили в Минобороны.

Лейтенант Кабаков за проявленное мужество будет представлен к награде.

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