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Источник в МВД: Сергей Глазов мог заранее планировать нападение на МФЦ

, 10:41 Источник: Telegram

Источник в МВД: Сергей Глазов мог заранее планировать нападение на МФЦ
Пистолет, Kalashnikov Media/globallook.com

Бывший подполковник Сергей Глазов, убивший во вторник двух человек в столичном МФЦ «Рязанский», мог планировать нападение. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Как сообщает канал, это одна из версий, которую сейчас изучают следователи. Судя по всему, мужчина не собирался возвращаться домой: все сбережения - 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов, 20 тысяч рублей — были при нем. При этом дома у него при обыске никаких ценностей не обнаружено.

На месте происшествия был найден переделанный пистолет ISSC M22. Именно из него стрелял Глазов. В сумке, которая была при нем, обнаружено более 20 патронов, 3 газовых баллончика, 12 батарей, соединенных проводами.

Во вторник этот же телеграм-канал сообщил, что, по одной из версий, причиной нападения стало не требование надеть маску, а конфликт Глазова с ГБУ «Жилищник», офис которого находится в том же здании, что и МФЦ. Якобы из-за долгов в его квартире перекрыли воду.  

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