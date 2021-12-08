Тело еще одного человека поднято из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области

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8 декабря 2021, 07:18

сотрудник МЧС России, Zamir Usmanov/Global Look Press

Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв. В МЧС России сообщили в среду, 8 декабря, что в настоящий момент поиски еще одного горняка продолжаются.

Уточняется, что тело одного человека было поднято из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области сотрудниками отделений ВГСЧ МЧС России.

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, стало известно, что в шахте "Листвяжная", где ранее произошла авария, обнаружили тела еще тринадцати погибших. Уточнялось, что пока не обследованы 890 метров горных выработок.

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