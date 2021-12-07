В шахте «Листвяжная» найдены тела еще тринадцати погибших

Утром во вторник, 7 декабря, стало известно, что в шахте "Листвяжная", где ранее произошла авария, обнаружили тела еще тринадцати погибших. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
Представитель экстренных служб сообщил сегодня сотрудникам СМИ, что специалистам в ходе поисковой операции удалось обнаружить тела еще тринадцати жертв выброса метана и взрыва в шахте "Листвяжная".
Ранее сегодня в пресс-службе МЧС России заявили, что к настоящему моменту не обследованы 890 метров горных выработок, вследствие чего работы продолжаются.
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